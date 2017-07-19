Puglia: al via la seconda edizione dei Cantieri Innovativi di Antimafia sociale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 feb - Con un investimento complessivo di 6 milioni di euro, la Regione Puglia lancia la seconda edizione dei Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale, il programma dedicato al contrasto non repressivo della criminalita' organizzata e alla prevenzione dei fenomeni di devianza giovanile nelle aree piu' fragili del territorio pugliese. L'intervento, finanziato a valere sulle risorse del Programma Regionale Puglia 2021-2027 - Priorita' 8 'Welfare e Salute', promuove azioni di educazione alla legalita', formazione civica e inclusione sociale rivolte ai giovani tra i 14 e i 25 anni che appartengono a contesti a elevata criticita' socio-economica e influenza criminale. L'iniziativa, promossa dalla Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le migrazioni e antimafia sociale, da' attuazione al Testo unico in materia di legalita', regolarita' amministrativa e sicurezza (Legge regionale n. 14/2019), che definisce il quadro dei valori e delle azioni messi in campo dalla Regione Puglia per il contrasto alle mafie e per la promozione di una cultura della legalita' e della responsabilita' sociale.

