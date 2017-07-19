Puglia: al via la seconda edizione dei Cantieri Innovativi di Antimafia sociale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 feb - L'avviso si rivolge a Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, anche in forma associata, per la progettazione di azioni che stimolino la partecipazione giovanile alla vita delle istituzioni e alle attivita' culturali e sociali della comunita'. Gli interventi potranno includere attivita' di educazione alla legalita', informazione e comunicazione sociale, teatro, cinema, arte pubblica, giornalismo, radio, educazione ambientale e agricoltura sociale. Ogni progetto potra' ricevere un contributo massimo di 200 mila euro per realizzare, in un biennio, laboratori educativi, formativi e culturali che coinvolgano almeno 40 beneficiari.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 07-02-26 17:19:06 (0393)PA 5 NNNN