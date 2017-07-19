Puglia: al via dal 16 luglio l'avviso pubblico Energie Sociali per Terzo settore

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 lug - Dopo i risultati estremamente positivi generati con Puglia Capitale Sociale 3.0, il nuovo Avviso 'Puglia Energie Sociali' conferma la centralita' del Terzo settore nelle politiche regionali di welfare, riconoscendo il valore delle realta' associative come protagoniste della cittadinanza attiva, della costruzione di legami sociali e dello sviluppo delle comunita', grazie allo collaborazione consolidata tra le realta' del Terzo settore e i territori. L'avviso si rivolge alle Organizzazioni di Volontariato, alle Associazioni di Promozione Sociale e alle Fondazioni del Terzo settore iscritte al RUNTS per sostenere progettualita' di interesse generale finalizzate a promuovere inclusione sociale, partecipazione civica e sviluppo di reti solidali nei territori. La dotazione finanziaria complessiva e' pari a 4.013.238 euro.

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