Puglia: al via dal 16 luglio l'avviso pubblico Energie Sociali per Terzo settore -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 lug - Il soggetto proponente e' chiamato a promuovere e coordinare un autentico network territoriale, con il coinvolgimento attivo, in qualita' di partner, di enti locali, organizzazioni sindacali, cooperative sociali, realta' del sistema imprenditoriale territoriale nonche' di ogni altra istituzione pubblica o privata operante nel contesto di riferimento, al fine di favorire il consolidamento di forme di partenariato tra reti locali orientate alla promozione della cittadinanza attiva e alla salvaguardia dei beni comuni. Possono presentare proposte progettuali esclusivamente soggetti aventi natura giuridica di Organizzazioni di Volontariato (OdV), Associazioni di Promozione Sociale (APS) o Fondazioni del Terzo Settore regolarmente iscritte al RUNTS, con sede legale/operativa nel territorio pugliese, in possesso di tutti i requisiti soggettivi previsti dall'avviso.
com-Dca.
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