Puglia: al via dal 16 luglio avviso EnergieNET rafforzamento Terzo Settore

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 lug - L'avviso pubblico 'Puglia EnergieNET' nasce con l'obiettivo di rafforzare il Terzo Settore pugliese, affidando alle articolazioni regionali delle Reti Associative Nazionali un ruolo strategico di guida e coordinamento in favore degli ETS che si candidano alla gestione di misure a valere sull'avviso Puglia Energie sociali, approvato contestualmente e finalizzato a sostenere attivita' di interesse generale promosse dagli ETS iscritti al RUNTS. Con Puglia EnergieNET si intende creare una cabina di regia diffusa che, attraverso azioni concrete di animazione territoriale e promozione dell'innovazione, stimoli la progettualita' locale e diffonda la cultura della valutazione dell'impatto sociale. La dotazione finanziaria complessiva e' pari a 270.000 euro.

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