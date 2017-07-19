Puglia: al via dal 16 luglio avviso EnergieNET rafforzamento Terzo Settore -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 lug - Le proposte progettuali a valere su Puglia EnergieNET, candidate dalle articolazioni regionali delle Reti Associative Nazionali, dovranno riguardare i seguenti aspetti: azioni di sistema e di coordinamento; sviluppo e diffusione di conoscenze; valutazione d'impatto sociale; ruolo delle reti; consistenza della rete; anzianita' di iscrizione al Runts o altri registri. Ciascun progetto candidato a valere sulle risorse stanziate con l'avviso puo' ricevere un contributo finanziario regionale nella dimensione massima di 30.000 euro.
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