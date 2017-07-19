Puglia: al via cantieri per posti letto per migranti in agricoltura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 mag - Partiti i due cantieri che entro dicembre consegneranno spazi pubblici riqualificati e riconvertiti all'accoglienza abitativa migranti in agricoltura. L'intervento, a regia della Regione Puglia, e' sostenuto dal ministero dell'Interno attraverso le risorse del POC Legalita' 2014-2020. Il primo progetto, realizzato con il supporto di Asset, e' il 'Villaggio dell'Accoglienza', che prevede la riconversione dell'ex C.A.R.A. di Borgo Mezzanone (Comune di Foggia) in un compendio residenziale e di servizi. Saranno ricavati 324 posti letto. I lavori hanno un valore complessivo di 13.673.600 euro. Il secondo progetto e' denominato G.A.I.A.

(Gestione accoglienza integrazione assistenza degli immigrati regolari) e prevede in localita' Boncore (Comune di Nardo') la ristrutturazione dell'immobile 'Ex Cram', poi 'Casa del fanciullo', da riconvertire in foresteria dotata di 25 posti letto. Il valore dei lavori ammonta a 1.593.000 euro.

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