Puglia: al via cantieri per posti letto per migranti in agricoltura -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 mag - 'La Regione Puglia prosegue senza indecisioni il proprio impegno per la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici migranti. Il nostro obiettivo - dichiara l'assessora regionale alla Cultura e Conoscenza, con delega alle Politiche migratorie - continua a essere il superamento dei ghetti, che rappresentano una pagina vergognosa da chiudere al piu' presto. In questa sfida, che non e' solo infrastrutturale ma politica, sociale e culturale, non siamo soli: abbiamo al nostro fianco anche il Ministero e le Prefetture, che ringrazio. Il percorso e' ancora lungo, ma i cantieri che abbiamo avviato a Borgo Mezzanone e a Nardo' offrono risposte concrete, mettendo a disposizione di lavoratori e lavoratrici stranieri 349 posti letto e, con essi, il diritto riconosciuto a un alloggio dignitoso e all'accesso a una rete di servizi che significano accoglienza e inclusione. I cantieri rappresentano due prototipi che possono ispirare le candidature dei Comuni pugliesi all'Avviso Puglia Accogliente, attualmente aperto, e che consentira' di riqualificare e riconvertire ulteriori immobili pubblici a fini alloggiativi, attraverso una dotazione finanziaria di circa 40 milioni di euro a valere su risorse FESR del PR Puglia 201-2027'.

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