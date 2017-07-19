Puglia: aiuti imprese che hanno assicurato continuita' produttiva ex Ilva

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 ott - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia l'avviso denominato 'Misura per la protezione delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuita' produttiva dello stabilimento ex ILVA' con cui l'ente regionale intende sostenere economicamente le imprese (grandi, medie e piccole) dell'indotto ex ILVA, oggi Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria, che hanno garantito la continuita' produttiva dello stabilimento siderurgico tarantino. Il contributo e' erogabile, in favore di ciascuna impresa, nel limite massimo del 30% del credito prededucibile vantato nei confronti del siderurgico, cosi' come certificato dal Tribunale di Milano, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di aiuti di stato 'de minimis'. Il contributo e' riservato alle imprese aventi sede legale e/o operativa nel territorio regionale. Le risorse stanziate ammontano a 20.853.864,02 euro rivenienti dallo svincolo di quote di avanzo regionale.

