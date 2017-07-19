Puglia: 40 mln per acquisto oltre 100 nuovi autobus trasporto pubblico locale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ago - La Regione Puglia continua e intensifica gli investimenti per il rinnovo degli autobus del trasporto pubblico locale: oltre 40 milioni di euro per acquistare piu' di 100 nuovi mezzi, destinati a sostituire progressivamente gli autobus piu' vecchi ancora in servizio sulle strade pugliesi. La giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Mobilita' Raffaele Piemontese, ha riprogrammato l'intera dotazione di 40.709.630 euro assegnata alla Puglia per il secondo quinquennio 2024-2028 del Piano Strategico Nazionale della Mobilita' Sostenibile, concentrando le risorse sugli esercizi 2026 e 2027 e avviando le procedure per l'acquisto diretto degli autobus. La Regione potra' utilizzare gli Accordi Quadro CONSIP, cioe' contratti nazionali gia' definiti con i fornitori che consentono alle amministrazioni pubbliche di acquistare i mezzi con procedure piu' rapide, a condizioni e prezzi gia' stabiliti.

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