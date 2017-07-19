Puglia: 40 mln per acquisto oltre 100 nuovi autobus trasporto pubblico locale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ago - 'Mettiamo oltre 40 milioni di euro nelle condizioni di trasformarsi rapidamente in piu' di 100 nuovi autobus sulle strade pugliesi - spiega Piemontese -. La scelta e' quella di procedere direttamente come Regione agli acquisti, semplificando e accelerando le procedure, per poi assegnare i mezzi a Comuni e Province e metterli a disposizione delle aziende che svolgono i servizi di trasporto pubblico locale'.

La programmazione prevede di destinare 33,5 milioni di euro, pari all'82,33% delle risorse, all'acquisto di autobus extraurbani a metano, mentre 7,2 milioni, il 17,67%, finanzieranno autobus urbani elettrici e le relative infrastrutture di ricarica. Sulla base degli attuali costi stimati, la provvista finanziaria consentira' l'acquisto di 98 autobus extraurbani a metano e 8 autobus urbani elettrici, per un totale di 106 nuovi mezzi.

com-Dca.

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(RADIOCOR) 29-08-26 18:12:48 (0337)PA 5 NNNN