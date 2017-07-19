Puglia: 3,2 mln complessivi tra tutela della biodiversita' e sviluppo apicoltura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 lug - Piu' di 3,2 milioni di euro per rafforzare il patrimonio apistico pugliese, sostenere le imprese e, allo stesso tempo, tutelare la biodiversita' e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. La Regione Puglia consolida la propria strategia a favore di un comparto che, pur nelle sue dimensioni contenute, svolge una funzione essenziale per l'agricoltura e per l'equilibrio degli ecosistemi. La Sezione Competitivita' delle Filiere Agroalimentari ha approvato il nuovo bando a valere sull'OCM Miele della Politica Agricola Comune (PAC) per l'anno apistico 2027, con una dotazione di 244mila euro.

Il bando si affianca, con finalita' complementari, all'Avviso dedicato agli 'Impegni per l'apicoltura' (SRA18) del Complemento regionale per lo Sviluppo rurale (CSR) Puglia 2023-2027, che mette a disposizione 3 milioni di euro per il triennio 2026-2028. Due strumenti che agiscono su fronti differenti ma convergenti: rafforzare la capacita' produttiva e la tenuta delle aziende apistiche e, contemporaneamente, valorizzare il ruolo degli apicoltori nella salvaguardia degli impollinatori, dell'agrobiodiversita' e degli habitat naturali.

com-Dca.

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