Puglia: 3,2 mln complessivi tra tutela della biodiversita' e sviluppo apicoltura -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 lug - 'Stiamo costruendo una politica per l'apicoltura che tiene insieme impresa, territorio e ambiente - dichiara l'assessore all'Agricoltura e allo Sviluppo rurale della Regione Puglia, Francesco Paolicelli -. Parliamo di un comparto numericamente piccolo e particolarmente fragile, esposto agli effetti dei cambiamenti climatici e alle difficolta' che interessano gli allevamenti, ma con un valore strategico enormemente piu' grande delle sue dimensioni. Le api e gli altri impollinatori sono fondamentali per la nostra agricoltura, per la biodiversita' e per la tenuta degli ecosistemi. Per questo abbiamo scelto di mettere in campo strumenti diversi ma complementari: con i 244mila euro del bando OCM per l'anno apistico 2027 interveniamo sulle esigenze concrete delle aziende, dal patrimonio apistico alle attrezzature, dalla formazione alla gestione delle emergenze climatiche. Mentre con i 3 milioni di euro dell'avvio a valere sul CSR Puglia riconosciamo invece il valore ambientale dell'attivita' svolta dagli apicoltori, incentivandone la presenza anche nei territori meno remunerativi dal punto di vista produttivo ma particolarmente importanti sotto il profilo naturalistico'.

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