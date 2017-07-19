Puglia: 20 mln a Ambiti Territoriali Sociali di Taranto per cura e inclusione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 lug - I fondi andranno a finanziare progettualita', della durata massima di 24 mesi, che dovranno integrare almeno tre tipologie di intervento, comprendendo obbligatoriamente servizi a ciclo diurno e servizi educativi, per assicurare una presa in carico multidimensionale dei beneficiari. Tra gli interventi finanziabili rientrano l'assistenza domiciliare, anche educativa e integrata; i percorsi per l'autonomia delle persone con disabilita' e le iniziative di inclusione sociale e, ove possibile, lavorativa; il potenziamento dei servizi a ciclo diurno e semiresidenziali, compresi i centri dedicati a minori, anziani, persone con disabilita' e persone affette da Alzheimer e altre forme di demenza; i servizi educativi e socio-educativi territoriali, tra cui ludoteche, centri aperti per minori e attivita' per il tempo libero educativo; le strutture di accoglienza e i servizi comunitari destinati a minori, persone con disabilita' e nuclei familiari in condizioni di fragilita'.

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