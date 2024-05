Pubblicita': Sassoli, 2024 iniziato molto bene ed estate sara' ricca di eventi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 mag - 'L'inflazione si sta raffreddando ed e' un altro elemento positivo che fa si' che il consumatore sia meno colpito dall'aumento dei prezzi. Nonostante cio', i consumi sono in lieve calo, quindi la competizione aumenta. Si tratta di un effetto che nasce dall'inflazione dell'anno scorso poiche' gli stipendi non si sono adeguati' ha spiegato il presidente di Upa. 'Per questo, crescono le marche di insegna e i discount: le marche forti che hanno piu' risorse si rafforzano ulteriormente; chi aveva investimenti ridotti o li ha eliminati inevitabilmente e' colui che soffre, perche' non ha risorse per sostenere la propria marca, e il consumatore si sposta sul prezzo, portando acqua alle private label e ai discount'.

