Pubblicita': Dentsu, spesa mondiale 2026 a 1.000mld $, Italia accelera con Olimpiadi

Previsioni solide per il 2028 nel Belpaese (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 dic - Nel 2026 il mercato pubblicitario globale tocchera' quota 1.000 miliardi di dollari (+5,1% annuo). L'Italia, con una crescita del 5% si posiziona come il secondo mercato a piu' alta crescita nell'area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa), confermandosi tra i migliori 12 mercati al mondo. Per gli anni successivi e' previsto un incremento del 3% nel 2027 e del 3,5% nel 2028. 'La dinamica positiva dell'Italia e' sostenuta da eventi di forte richiamo come i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, che si prevede genereranno tra 20 e 23 milioni di euro di investimenti pubblicitari aggiuntivi, e la Coppa del Mondo Fifa, con un potenziale contributo di 100-110 milioni, variabile in base alla qualificazione della nazionale'. E' quanto emerge dal report di dicembre 2025 "dentsu Global Ad Spend Forecasts", realizzato dalla societa' benefit giapponese.

A livello globale, l'Apac (Asia-Pacifico) si conferma l'area piu' dinamica, con una crescita del 5,4%, trainata da Cina (+6,1%) e India (+8,6%), dove 'eventi sportivi e digitalizzazione alimentano investimenti pubblicitari sempre piu' consistenti', spiega il report di dentsu. Le Americhe registrano un aumento del 5,2%, raggiungendo i 460,5 miliardi di dollari: gli Stati Uniti crescono del 5%, sostenuti da Mondiali di calcio ed elezioni di midterm, mentre il Brasile emerge come il mercato piu' dinamico tra i grandi Paesi (+9,1%). In Emea la crescita complessiva e' del 4,2%, raggiungendo 202,3 miliardi di dollari, con il Regno Unito in testa (+5,7%).

