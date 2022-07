Province: Upi, al via da oggi a Ravenna l'Assemblea nazionale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 lug - Al via da oggi pomeriggio l'Assemblea delle Province d'Italia.

L'appuntamento si terra' oggi e domani a Ravenna, con la presenza di delegati da tutta Italia, Presidenti di Provincia, Sindaci, consiglieri, che si confronteranno con i tanti rappresentanti del Governo che hanno accettato l'invito ad intervenire ai lavori per fare il punto sulle questioni all'ordine del giorno, dal Pnrr alle riforme istituzionali.

"Province, Italia: visioni e sfide per disegnare la nuova agenda politica della provincia italiana" e' il titolo dell'Assemblea, che sara' aperta dall'intervento del Presidente dell'Upi, Michele de Pascale. 'Non si tratta di un appuntamento formale - sottolinea de Pascale - a Ravenna si parlera' di futuro, di visioni, di una agenda politica nuova e condivisa tra chi rappresenta il territorio. Aree che sono la storia e la cultura del Paese, in cui affondano le nostre radici, le nostre tradizioni, da cui si muove lo sviluppo economico e in cui trovano riconoscimento e tutela i diritti della persona che la nostra Costituzione definisce come inviolabili. In questo momento di forti fibrillazioni politiche, sotto il peso di una crisi internazionale che sta destabilizzando la nostra economia e quella globale, crediamo che si debba ripartire proprio dalle comunita' locali, esaltando le qualita' e le potenzialita' e puntando su una crescita egualitaria, omogenea, sostenibile dei territori e delle comunita''.

Dca

(RADIOCOR) 13-07-22 08:59:44 (0153)PA 5 NNNN