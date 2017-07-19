Province: Mit, piano straordinario da 1 mld per rifare le strade

'Grande attenzione alle esigenze dei territori' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 set - La ripartizione delle risorse per la manutenzione delle strade provinciali e delle citta' metropolitane e' stata definita. Si tratta di un miliardo per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali fortemente voluto dal vicepremier e ministro Matteo Salvini. Lo comunica il Mit in una nota. Nel dettaglio, l'importo ripartito costituisce una cifra record, che a differenza del passato non solo e' piu' cospicua ma soprattutto tiene conto delle effettive esigenze di adeguamento della rete stradale gestita dalle province. In altre parole, 'e' una distribuzione di risorse significativa, oculata e con una grande attenzione alle esigenze dei territori'.

