Protezione civile: Musumeci, neutralizzare disomogeneita' sistemi regionali

'Allo Stato guida, visione, obiettivi e controllo' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 4 apr - 'Serve neutralizzare la disomogeneita' dei sistemi regionali in materia di protezione civile. E' stato detto sulla stampa che con l'autonomia differenziata e con la sua applicazione la Protezione civile nazionale perde la sua peculiarita': nulla di piu' falso. Perche' l'autonomia differenziata non mette in discussione il diritto-dovere dello Stato di occuparsi della sicurezza delle persone'. Lo ha detto il ministro delle Protezione Civile Nello Musumeci nel suo intervento agli Stati generali della Protezione civile che si sono aperti oggi a Roma, nella sede di Confindustria, e che si chiuderanno domenica 6. 'Il tecnico faccia il tecnico e il politico faccia il politico - ha sottolineato il ministro -: deve essere sempre cosi' anche nella Protezione civile. La guida gli obiettivi, la visione li fissa la politica mentre come raggiungere gli obiettivi e' compito dei tecnici: non possono essere confusi i due obiettivi'.

