Protezione civile: It-alert, nuovi test per rischio nucleare, industriale e dighe

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 gen - Al via una nuova serie di test per IT-alert, il sistema di allarme pubblico di cui si sta dotando il nostro Paese. Lo comunica la Protezione civile. Per proseguire nel processo di familiarizzazione con la ricezione del messaggio declinato per rischi specifici, nei prossimi giorni verranno simulate tre diverse tipologie di emergenza: il collasso di una grande diga, un incidente industriale rilevante e, per la prima volta, un incidente nucleare oltre i confini nazionali. I test interesseranno porzioni di territorio ristrette, sulla base dello scenario di rischio simulato, in Valle d'Aosta, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il messaggio di test arrivera', in base alle zone, nella settimana dal 22 al 26 gennaio sui cellulari accesi e con connessione telefonica.

(RADIOCOR) 21-01-24 12:44:43 (0258)PA,INF 5 NNNN