Protezione Civile: da Cdm ulteriori 3 mln alle Marche per sisma novembre 2022

E proroga 1 anno stato emergenza Messina per maltempo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 feb - Il Consiglio dei ministri "su proposta del ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato l'ulteriore stanziamento di euro 3.000.000 per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 novembre 2022 nel territorio dei comuni di Ancona, Fano e Pesaro". Lo rende noto Palazzo Chigi nella nota diffusa al termine del Cdm. Inoltre, e' stata deliberata "la proroga di 12 mesi dello stato di emergenza gia' deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 novembre 2022 e il giorno 3 dicembre 2022 nel territorio della citta' metropolitana di Messina".

