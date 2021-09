Prosek: Regione Veneto pronta a ricorrere in tutte le sedi in caso di ok della Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 13 set - 'Contro questa decisione ricorreremo in tutte le sedi istituzionali competenti'. Queste le parole dell'Assessore regionale all'agricoltura Federico Caner in merito alla pubblicazione, avvenuta oggi sulla Gazzetta Ufficiale UE, della richiesta della Croazia di protezione della menzione tradizionale 'Prosek'.

Le parti interessate hanno infatti tempo 60 giorni dalla pubbliczione della richiesta per presentare le proprie obiezioni motivate alla commissione di valutazione della Ue.

Il Veneto si prepara a a presentarne al piu' presto.

'E' venuto il momento - sottolinea l'assessore - di mettere fine al fenomeno dell'Italian sounding che tanto danneggia le nostre produzioni'.

E proprio la decisione della Commissione sul Prosek verra' portata all'attenzione del Ministro all'Agricoltura in occasione della Commissione Politiche Agricole che si terra' giovedi' 16 settembre nel corso del G20 Agricoltura di Firenze, al quale partecipera' l'assessore veneto.

'Al Ministro - conclude l'assessore regionale - chiedero' di attivarsi affinche' vengano messe in atto tutte le procedure necessarie per far si' che questa decisione venga rivista e si proceda presto con una nuova normativa in materia".

Col-ric

