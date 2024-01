Progetto Costellazioni: 'Call for Ideas' per giovani in Italia su rigenerazione urbana -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 gen - Condivisione e collaborazione per favorire iniziative e ricadute positive sui territori e sulla comunita' locale.

Sono questi gli asset del progetto Costellazioni, ideato da Negroni, il marchio della Stella. L'edizione 2022 a tema street art ha gia' 'acceso due stelle', anzi due eco-murales capaci di neutralizzare lo smog come farebbe una superficie di oltre 100mq coperta da alberi ad alto fusto. Il primo - battezzato Nuru ("giorno di luce' nella lingua africana swahili) e firmato da Zoer con l'astro nascente Giovanni Anastasia - sorge a Borgo Universo in Abruzzo (Aielli - Aq), attualmente sede di 35 murales firmati da famosi street artist internazionali. Un lavoro a quattro mani ispirato alle parole chiave rispetto ed equilibrio, scelte da circa 600 ragazzi di tutta Italia attraverso un sondaggio online. Le stesse parole hanno ispirato anche il secondo murale di Costellazioni, Usawa ("equilibrio' nella lingua africana swahili), che si trova all'ingresso della stazione metro B di Pietralata a Roma ed e' firmato da Giovanni Anastasia.

'Con Costellazioni - spiega Claudia Ferrari, Responsabile Marketing Salumi Negroni - vogliamo dare voce ai giovani e sostenere chi cambia il volto del territorio in un'ottica di rinnovamento culturale, sociale e ambientale. Lo scorso anno siamo partiti scegliendo il linguaggio universale della street art con il coinvolgimento di due artisti, il giovane emergente Giovanni Anastasia e l'artista francese Zoer, e circa 600 ragazzi da tutta Italia. Quest'anno invece abbiamo deciso di scommettere sulla riqualificazione urbana di un intero spazio, chiedendo attivamente alla futura generazione di esperti creativi di restituire alla comunita' un'area che rispecchi i loro desideri e dove aggregazione e socializzazione saranno i tratti distintivi'.

Il progetto punta a sostenere i giovani, intesi come ConsumAutori secondo la definizione del sociologo Francesco Morace, che per Costellazioni ha realizzato una ricerca dedicata ai tre nuclei generazionali, target privilegiati di Negroni - ExperTeens (16-19 anni); CreActives (20-29 anni); ProActives (25-34 anni) -, individuando le caratteristiche dei profili, i loro bisogni, desideri e idee di luoghi e socialita'.

"Per sua natura, DumBO e' un distretto aperto all'innovazione, alla sperimentazione e alle contaminazioni sociali e culturali - dice Andrea Giotti, amministratore delegato di Open Event, la societa' che gestisce DumBO -. Non vediamo quindi l'ora di ricevere le proposte dei giovani creativi che parteciperanno alla call for ideas: le loro idee arricchiranno i nostri spazi con nuove suggestioni, andando ad aggiungersi ai tanti interventi di urban artist internazionali che abbiamo avuto il piacere di accogliere in questi anni'.

La 'Call for ideas' e' aperta a tutti i creativi e progettisti delle discipline interessate alla qualita' artistica, sociale e urbana degli spazi pubblici, in forma singola o associata, maggiorenni under35. Per partecipare e' necessario inviare la propria proposta utilizzando l'apposito modulo presente sul sito di DumBO. Il vincitore avra' la possibilita' di essere coinvolto alla realizzazione del progetto.

