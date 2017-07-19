Progettazione: la top 10 dei bandi della settimana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 mar - 1 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DI CAGLIARI Oggetto: Servizio di aggiornamento delle banche dati del SITR - Sistema Informativo Territoriale Regionale Importo: 6.800.000 Termine: 30/03/2026 2 - ASST - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA DI MILANO Oggetto: Id Sintel 215280922 Gara in 2 lotti - Servizi di ingegneria e architettura inerenti i servizi di redazione della progettazione di fattibilita' tecnico economica (PFTE) dei lavori di ristrutturazione del padiglione n. 10 Carati e n. 11 Talamona presso il Polo Ospedaliero di Piazza Ospedale Maggiore, 3 - Milano della ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Lotto 1 padiglione n. 10 Carati Importo: 3.731.381 Termine: 09/03/2026 3 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE Oggetto: Gara suddivisa in n. 2 lotti - Servizi integrati di Project & Construction Management di direzione lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione (lotto 1) e verifica della progettazione esecutiva (lotto 2), strumentali per l'esecuzione dell'appalto per la realizzazione della nuova sede del dipartimento e scuola di Agraria nel polo scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino. Lotto 1) Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Importo: 3.159.483 Termine: 23/03/2026 4 - ASST - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA DI MILANO Oggetto: Id Sintel 215280922 Gara in 2 lotti - Servizi di ingegneria e architettura inerenti i servizi di redazione della progettazione di fattibilita' tecnico economica (PFTE) dei lavori di ristrutturazione del padiglione n. 10 Carati e n. 11 Talamona presso il Polo Ospedaliero di Piazza Ospedale Maggiore, 3 - Milano della ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Lotto 2 padiglione n. 11 Talamona Importo: 2.033.921 Termine: 09/03/2026 5 - MINISTERO DELLA DIFESA - MARIGENIMIL - DIREZIONE GENIO MILITARE PER LA MARINA DI AUGUSTA Oggetto: Servizio di progettazione di fattibilita' tecnica ed economica e di progettazione esecutiva dei lavori, geologo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (comprese spese generali di studio) Urgent Requirement - Restore nato Fuel Pier - Lavori di risanamento strutturale del pontile di Melilli (SR), ammodernamento degli impianti e allungamento dei PP.OO. 15b e 16. Importo: 1.799.358 Termine: 31/03/2026 Fro.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 01-03-26 10:02:28 (0135)INF 5 NNNN