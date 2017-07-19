Progettazione: la top 10 dei bandi della settimana -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 mar - 6 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA DI ROMA Oggetto: Affidamento incarico per il servizio (BIM) di progettazione di fattibilita' tecnico economica, vulnerabilita' sismica, verifica strutturale, progettazione esecutiva e della sicurezza in progettazione. Lavori di recupero ed adeguamento strutturale della Caserma Sant'Angelo Alta da destinare a Scuola Nautica della Guardia di Finanza di Gaeta.
Importo: 1.516.530 Termine: 25/03/2026 7 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA Oggetto: Gara in 4 lotti - Affidamento dei servizi di progettazione di fattibilita' tecnico-economica (per successivo appalto integrato) e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.), con incarico opzionale per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) - Lotto 1 Campus di Agripolis - nuove strutture sportive polifunzionali.
Importo: 1.336.239 Termine: 30/03/2026 8 - AMBASCIATA D'ITALIA IN GRECIA DI ATENE Oggetto: Procedura Ristretta per l'affidamento dei servizi di progettazione esecutiva con restituzione in BIM, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la ristrutturazione dell'immobile sede dell'Ambasciata d'Italia e residenza dell'Ambasciatore, situato in Sekeri 2 e Leoforos Vasilissis Sofias, 10674 Atene, Grecia.
Importo: 1.200.788 Termine: 04/05/2026 9 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA Oggetto: Gara in 4 lotti - Affidamento dei servizi di progettazione di fattibilita' tecnico-economica (per successivo appalto integrato) e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.), con incarico opzionale per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) - Lotto 2 Campus di Agripolis - nuovo edificio per uffici, studi ed aule.
Importo: 941.594 Termine: 30/03/2026 10 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA Oggetto: Gara in 4 lotti - Affidamento dei servizi di progettazione di fattibilita' tecnico-economica (per successivo appalto integrato) e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.), con incarico opzionale per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) - Lotto 4 Complesso Sant'Angela Merici - interventi di ristrutturazione edificio su Via Falloppio.
Importo: 896.912 Termine: 30/03/2026 Fro.
