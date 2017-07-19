Professioni: Cni, certificazioni +11% tra 2023 e 2024

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 nov - Il fenomeno della certificazione delle competenze professionali e' in forte espansione: tra il 2023 e il 2024, le certificazioni professionali in Italia sono cresciute dell'11 per cento. E' quanto e' emerso da un incontro promosso dal Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni) dedicato alla 'Giornata nazionale dell'ingegneria della sicurezza' nel quale e' stato approfondito, tra le altre cose, anche il tema della certificazione delle competenze professionali in ambito sicurezza e la sua importanza in un mercato del lavoro, pubblico e privato.

