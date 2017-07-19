Prodotti veg: Panzani (Valsoia), danno per le imprese cambiare denominazioni fake
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 9 ott - 'Un eventuale cambio forzato dei nomi usati tradizionalmente danneggerebbe i consumatori, abituati da anni a riconoscere con facilita' questi prodotti sugli scaffali, oltre a gravare le imprese di costi e complessita' operative straordinarie'. Cosi' Andrea Panzani, amministratore delegato di Valsoia, interpellato da Il Sole 24 Ore Radicor, in merito alla decisione del Parlamento Europeo di vietare le denominazioni mutuate dal mondo della carne e delle uova, da sempre utilizzate per identificare i prodotti a base vegetale alternativi. 'Sarebbe un grave passo indietro, che genererebbe confusione nei consumatori, penalizzando il mercato plant-based'.
