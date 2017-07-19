Prodotti veg: Panzani (Valsoia), danno per le imprese cambiare denominazioni fake -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 9 ott - 'Ci rivolgiamo a un target ben definito, che sceglie consapevolmente', prosegue Panzani. 'Il nostro posizionamento nitido e' essere un'alternativa vegetale, non antagonista, ma risolutrice di bisogni altrimenti non soddisfatti'.
E sul motivo addotto dall'euro-parlamentare Cecile Imart, relatrice del provvedimento approvato ieri, che ne fa una questione di trasparenza, risponde: 'Abbiamo sempre comunicato con etichette chiare e denominazioni limpide, sempre nel pieno rispetto delle normative vigenti: per questo restiamo fiduciosi che il dialogo tra le istituzioni europee e le rappresentanze di settore consenta di raggiungere una soluzione equilibrata, capace di garantire la libera concorrenza e la chiara informazione ai consumatori, oltre alla stabilita' e continuita' delle imprese operanti in questi mercati'.
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Valsoia
|11,15
|-1,33
|17.20.04
|11,00
|11,35
|11,35