Prodotti veg: Panzani (Valsoia), danno per le imprese cambiare denominazioni fake -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 9 ott - 'Ci rivolgiamo a un target ben definito, che sceglie consapevolmente', prosegue Panzani. 'Il nostro posizionamento nitido e' essere un'alternativa vegetale, non antagonista, ma risolutrice di bisogni altrimenti non soddisfatti'.

E sul motivo addotto dall'euro-parlamentare Cecile Imart, relatrice del provvedimento approvato ieri, che ne fa una questione di trasparenza, risponde: 'Abbiamo sempre comunicato con etichette chiare e denominazioni limpide, sempre nel pieno rispetto delle normative vigenti: per questo restiamo fiduciosi che il dialogo tra le istituzioni europee e le rappresentanze di settore consenta di raggiungere una soluzione equilibrata, capace di garantire la libera concorrenza e la chiara informazione ai consumatori, oltre alla stabilita' e continuita' delle imprese operanti in questi mercati'.

sma

(RADIOCOR) 09-10-25 19:51:35 (0703)FOOD 5 NNNN