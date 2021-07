Private equity: Permira investe in Click&Boat, piattaforma noleggio barche

Operazione insieme con Boats Goup (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 lug - Click&Boat la piattaforma di noleggio barche leader in Europa, ha annunciato oggi un investimento significativo da parte dei fondi Permira, societa' globale attiva negli investimenti di private equity, insieme a Boats Group.

Fondata nel 2014 e con sede in Francia, la piattaforma Click&Boat mette in contatto gli appassionati di nautica attraverso 40.000 barche in piu' di 600 destinazioni in tutto il mondo, creando un'esperienza accessibile ad un piu' vasto numero di utilizzatori. Negli ultimi 7 anni l'azienda ha registrato una crescita significativa, affermando il suo brand e guadagnando una posizione di leadership nel mercato paneuropeo. Click&Boat vanta una delle maggiori offerte di barche in Europa, nonche' la piu' alta domanda di questo tipo di servizi grazie a volumi di traffico senza pari sulla sua piattaforma online.

Grazie all'investimento di Permira, Boats Group e Click&Boat uniscono le forze in una partnership strategica puntando alla creazione del piu' grande player online nel settore della nautica da diporto. La possibilita' di avere accesso al vasto pubblico di consumatori di Boats Group, leader del settore negli Stati Uniti, permettera' a Click&Boat di fare un salto di qualita', consolidando la sua posizione a livello mondiale ed accelerando la crescita nel mercato del noleggio in Nord America.

