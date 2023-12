Private equity: Hyle capital partners investe in Ciemme Alimentari

Attraverso il fondo "Finance for food one" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 dic - Hyle capital partners, attraverso il fondo gestito 'Finance for food one', annuncia l'ingresso in Ciemme Alimentari, azienda italiana attiva nella produzione, distribuzione e vendita di gnocchi di patate di alta gamma e fornitore di alcuni dei piu' noti marchi della pasta e della Gdo. Il Fondo affianchera' l'imprenditore Bartolomeo Palmieri, attuale amministratore delegato di Ciemme Alimentari, nel nuovo percorso di crescita dell'azienda per consolidarne il posizionamento unico e accelerarne l'espansione sia in Italia che all'estero, anche tramite acquisizioni sinergiche.

L'operazione rappresenta il sesto investimento messo a segno dal fondo dedicato alle eccellenze della filiera agroalimentare per la valorizzazione del Made in Italy in Italia e all'estero. Si tratta di un Management buy out con il Fondo che entra nel capitale di Ciemme Alimentari con una quota di maggioranza in partnership con l'attuale socio dell'azienda. Nel 2023 Ciemme Alimentari conta di raggiungere un fatturato atteso superiore a 40 milioni di euro, in crescita di oltre il 40% rispetto al 2022, e con una quota export che supera il 30% del suo fatturato. La societa', inoltre, si caratterizza per l'attenzione verso gli aspetti Esg con il crescente utilizzo di imballaggi riciclabili e l'installazione di impianti fotovoltaici per la generazione di parte del fabbisogno energetico.

