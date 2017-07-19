Private Equity Days 2026: a Firenze confronto tra Finanza e Imprese per la crescita del territorio
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 ott - Martedi' 20 ottobre, dalle 16.00 alle 18.30, Firenze ospita la quarta tappa dei Private Equity Days 2026, il roadshow dedicato al dialogo tra il mondo della finanza e quello delle imprese.
Nella cornice del Palazzo degli Affari di Firenze Fiera, l'appuntamento accendera' i riflettori sul ruolo del private equity come leva strategica per accompagnare lo sviluppo del tessuto produttivo toscano, tra innovazione, competitivita' e apertura ai mercati internazionali.
Cuore economico e culturale della regione, Firenze rappresenta il contesto ideale per un confronto sulle prospettive di crescita delle aziende attive nei settori che caratterizzano l'eccellenza toscana: moda e lusso, meccanica, farmaceutico, agroalimentare e turismo.
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(RADIOCOR) 10-10-26 12:19:12 (0208) 5 NNNN