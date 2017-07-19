Private Equity Days 2026: a Firenze confronto tra Finanza e Imprese per la crescita del territorio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 ott - Attraverso il contributo di imprenditori, investitori, esperti e rappresentanti delle istituzioni, l'evento offrira' l'opportunita' di approfondire strumenti finanziari, casi di successo e strategie utili a sostenere percorsi di espansione, innovazione e consolidamento. Un'occasione di networking e confronto per valorizzare il potenziale delle imprese del territorio e rafforzare il ruolo della finanza come partner dello sviluppo economico regionale. Per informazioni: /24oreventi.ilsole24ore.com/private-equity-days-2026-toscana/.

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(RADIOCOR) 10-10-26 12:20:02 (0209) 5 NNNN