Private Capital: nuovo osservatorio targato LIUC Business School

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 apr - Nasce un Osservatorio dedicato al mercato secondario del Private Capital guidato da LIUC Business School, con il supporto di Terzi & Partners e la collaborazione di Fondo Italiano d'Investimento SGR. A guidarlo un Comitato Scientifico presieduto da Anna Gervasoni, rettrice dell'Universita' Cattaneo, e da Vittorio Terzi, fondatore e managing partner di Terzi & Partners; Luigi Tommasini,sara' membro permanente del Comitato in rappresentanza di Fondo Italiano d'Investimento SGR. L'organo avra' il compito di supervisionare le attivita' e garantire il rigore metodologico. L'obbiettivo, spiega Anna Gervasoni, "studiare l'evoluzione e fotografarne le principali caratteristiche' di un mercato che "sta diventando strategico".

'In un contesto di bassa liquidita' e incertezza geopolitica rappresenta una leva strategica per chi cerca soluzioni di liquidita', per chi vuole aumentare la propria esposizione e per i gestori che possono ampliare la base dei loro investitori. Con il Fondo Italiano Secondario abbiamo raccolto oltre 215mln di euro da parte di investitori esteri e utilizzato queste risorse per l'acquisizione di un portafoglio di fondi focalizzati sul mercato italiano. Avere oggi un Osservatorio dedicato a questo mercato, significa poter leggere meglio le evoluzioni in corso', ha sottolineato Luigi Tommasini. Un mercato che, ricorda Vittorio Terzi, " si prevede globale raggiunga un volume di 500mld di dollari a livello globale al 2030, con una sensibile crescita di interesse anche in Italia".

ami

