Privacy: AgID, intervento su vendita illegale documenti identita' trafugati a alberghi-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 ago - I documenti personali - ottenuti tramite compromissione dei dati appartenenti a strutture ricettive, piu' comunemente attraverso attivita' di phishing - possono rappresentare un asset di grande valore per gli attori malevoli, che li utilizzano per mettere in atto diverse tipologie di truffe sempre piu' sofisticate.: creazione di documenti falsi basati su identita' reali; tentativi di apertura di conti bancari o linee di credito non autorizzati; attivita' di social engineering per colpire le vittime o le loro cerchie personali e professionali; furto di identita' digitale con ripercussioni legali o economiche per le persone coinvolte.

L'autore che ha messo in vendita questi documenti, noto con lo pseudonimo 'mydocs', ha dichiarato di averli ottenuti attraverso accessi non autorizzati a sistemi informatici, tra giugno e agosto 2025. Dopo una prima segnalazione relativa a tre strutture, sono emerse ulteriori violazioni: l'8 agosto lo stesso autore ha pubblicato sul medesimo forum una proposta di vendita di una nuova raccolta di 17.000 documenti d'identita'; il 9 e 10 agosto sono stati pubblicati nuovi annunci per oltre 70.000 documenti, provenienti da quattro hotel italiani; nella tarda serata del 12 agosto, mydocs ha pubblicato un nuovo annuncio di vendita relativo a 3.600 documenti d'identita' sottratti a due ulteriori strutture alberghiere. Con quest'ultima rivendicazione, il totale degli hotel italiani coinvolti salirebbe a 10, ma AgID non esclude che possano emergere ulteriori casi nei prossimi giorni.

