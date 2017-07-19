Privacy: AgID, intervento su vendita illegale documenti identita' trafugati a alberghi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 ago - - L'Agenzia per l'Italia Digitale, nell'ambito delle attivita' di prevenzione operate dal CERT-AgID, ha rilevato un'attivita' di vendita illegale di documenti d'identita' trafugati da hotel operanti sul territorio italiano. Si tratta di decine di migliaia di scansioni ad alta risoluzione di passaporti, carte d'identita' e altri documenti di riconoscimento utilizzati dai clienti durante le operazioni di check-in. L'Agenzia sta diramando una circolare indirizzata ai gestori di servizi fiduciari per sensibilizzarli in merito all'episodio accaduto e innalzare il livello di attenzione in fase di verifica documentale. AgID invita inoltre i cittadini a porre attenzione a eventuali segnali di utilizzo indebito dei propri dati personali - come richieste di credito o apertura di conti non autorizzati - segnalando subito alle autorita' competenti ogni sospetto abuso.

