Priolo: Urso, Dm con Pichetto per politica industriale, lavoro e tutela ambiente

'Sicilia fondamentale per proiezione Paese nel Mediterraneo' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 mar - 'Il decreto firmato oggi con il ministro Pichetto consente il bilanciamento tra esigenze industriali e occupazionali degli stabilimenti Isab di Priolo e la relativa tutela ambientale, risolvendo una questione strategica per l'intera area industriale e quindi per la Sicilia. Cosi' si fa politica industriale'. E' quanto rileva in una nota il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in merito al Dm sugli stabilimenti Isab di Priolo.

'Noi riteniamo - continua - la Sicilia fondamentale per lo sviluppo del nostro Paese nella sua proiezione mediterranea.

In tale contesto si inserisce la decisione del Governo sul Ponte sullo Stretto, assolutamente strategica, cosi' come quella che dovrebbe essere l'ordinaria amministrazione: mi riferisco alla soluzione per i lavoratori di Almaviva che abbiamo predisposto, cosi' come al rilancio del sito di Termini Imerese per il quale abbiamo convocato il tavolo con la Regione Siciliana per il 4 aprile, al fine di attivare le procedure per l'assegnazione. Abbiamo creato le condizioni per attrarre nuovi investitori, anche internazionali. Ora finalmente si puo''.

