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            Primo Maggio: Meloni fa visita al ristorante della Fondazione PizzAut -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 mag - 'Oggi ho deciso di passare il primo maggio con dei lavoratori straordinari', scrive la premier sui social. 'Sono stata entusiasta di conoscere da vicino quella realta' unica al mondo che e' PizzAut', prosegue Meloni. 'Un progetto fatto di lavoro vero, talento, impegno, umanita' e dignita'. Un luogo in cui a tanti ragazzi nello spettro autistico non viene offerta solo un'occasione, ma un percorso concreto di autonomia, responsabilita' e futuro. PizzAut e' una di quelle esperienze che ti fanno toccare con mano quanto valore possa nascere quando si uniscono visione, coraggio e cuore. Grazie a Nico, che ha avuto questa intuizione, e a chi la porta avanti ogni giorno con passione e dedizione. Andate a trovarli, perche' realta' come questa meritano di essere conosciute, raccontate e sostenute'.

            Lab-

            (RADIOCOR) 01-05-26 17:13:41 (0382)GOV 5 NNNN

              


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