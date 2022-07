Prima Industrie: torna l'utile nel I semestre, +16,4% i ricavi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 lug - Prima Industrie ha riportato per il primo semestre dell'anno ricavi per 214,2 milioni di euro, in crescita del 16,4% rispetto a un anno fa a fronte di un ebitda di 16,7 milioni (+41,5%) e un utile netto di 3,8 milioni contro una perdita di 0,5 milioni un anno fa. L'indebitamento finanziario netto alla data del 30 giugno era pari a -76,9 milioni rispetto a -84,2 milioni un anno fa comprensivo di 41,3 milioni di debiti relativi a leasing (rispetto a 35,3). In crescita del 65,8% il portafoglio ordini a 281,3 milioni. "Siamo soddisfatti della crescita e dei risultati raggiunti nel corso del primo semestre dell'anno, nonostante il persistere di alcune condizioni sfidanti a livello di contesto economico e geopolitico - afferma il Presidente Gianfranco Carbonato -.

In particolare, l'acquisizione ordini nel corso dei primi sei mesi dell'esercizio ha avuto un andamento molto positivo, facendo registrare, nel secondo trimestre, una raccolta fra le piu' elevate nella storia del Gruppo. Cio' ci permette di avere un outlook positivo sulla seconda parte dell'anno, sia in termini di volumi che di redditivita', nonche' una buona visibilita' sulla prima parte del prossimo anno".

