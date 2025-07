Prezzi: come trasformare le fluttuazioni in risparmio (studio)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 lug - Il prezzo di un prodotto online oggi non e' piu' una cifra fissa, ma una variabile che puo' cambiare piu' volte nell'arco della stessa settimana. Questo fenomeno, noto come dynamic pricing, rappresenta una delle trasformazioni piu' profonde dell'e-commerce contemporaneo. Si tratta di un sistema flessibile in cui i prezzi si adattano in base alla domanda, alla disponibilita' di stock, alla stagionalita' e alle strategie commerciali dei venditori. "Spesso percepito come fonte di instabilita', il dynamic pricing puo' invece diventare uno strumento prezioso per il consumatore, se affrontato con consapevolezza e informazione": e' quanto emerge dall'analisi dei dati relativi a milioni di ricerche effettuate su Trovaprezzi.it (azienda che, con i suoi marchi come Trovaprezzi.it e Drezzy.it, e' parte di Mavriq, nome commerciale che contraddistingue tutte le societa' attive nella comparazione e intermediazione online di prodotti e servizi controllate da Moltiply Group, societa' quotata del segmento Star di Euronext Milan) conferma che il monitoraggio dei prezzi nel tempo, unito alla conoscenza delle dinamiche di categoria, consente di ottenere vantaggi economici significativi. "Negli ultimi anni, le abitudini di acquisto sono cambiate profondamente. Il consumatore online si sta spostando da un approccio focalizzato su pochi eventi promozionali - si legge - come il Black Friday, verso una strategia di risparmio continua e distribuita lungo tutto l'anno. Questa trasformazione si riflette anche nelle strategie dei venditori, che adattano le promozioni in base ai nuovi comportamenti dei consumatori". Ad esempio, le ricerche legate al Black Friday su Trovaprezzi.it sono diminuite nel 2024 rispetto agli anni passati, mentre le ricerche complessive sulla piattaforma sono aumentate sensibilmente (+9,9% rispetto all'anno precedente), arrivando a quasi 252 milioni di ricerche. Questo dato riflette un crescente interesse verso il monitoraggio proattivo dei prezzi e un acquisto piu' informato, al di la' dei picchi promozionali.

