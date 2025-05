Previdenza: Tarquini, non siamo "sfasciati" ma serve crescita superiore a 0,5%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 24 mag - 'Non siamo sfasciati, siamo in piedi ma dobbiamo crescere piu' dello 0,5%'. Lo ha detto Maurizio Tarquini, direttore generale di Confindustria, intervenendo al panel 'Chi paghera' le pensioni del futuro', nell'ambito del Festival dell'economia di Trento, organizzato dal Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell'Universita' di Trento. Parlando del sistema pensionistico e della previdenza, ha continuato Tarquini, 'le cose non e' che vadano benissimo, ma possiamo intervenire. Ci vediamo sempre peggio di come ci vedono gli altri. Dobbiamo far salire il tasso di occupazione e favorire la nascita o la crescita delle imprese, se crescono avremo piu' occupati, piu' contributi. Dobbiamo far crescere il Pil e se lo facciamo risolviamo in maniera lineare tutti i problemi. Non basta crescere dello 0,5%'.

