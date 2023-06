Previdenza: Carabinieri verso adesione collettiva a fondo pensione aperto

Secondo il Sindacato italiano militari Carabinieri (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 giu - I Carabinieri si avviano a realizzare un'adesione collettiva a un fondo aperto, come ha anticipato Giuseppe Bonadonna, presidente del Sim-Sindacato italiano militari Carabinieri, partecipando all'evento 'I fondi pensione nel pubblico impiego', organizzato da Assoprevidenza a Milano. La decisione arriva in base alla considerazione che i dipendenti pubblici non sono al riparo dal rischio di ritrovarsi a fine carriera con una pensione inadeguata, ben lontana dall'ultimo stipendio percepito. Inoltre nel pubblico impiego la sensibilita' previdenziale e' meno diffusa rispetto al settore privato. Per le case di investimento che propongono piani previdenziali si apre un nuovo segmento di mercato potenziale.

