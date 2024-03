Prestiti: Mia-FinTech, +90% in 8 anni il mercato digitale-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 mar - Secondo una rielaborazione di dati di Mia-FinTech, nel dettaglio, si riporta quanto afferma McKinsey: i ricavi nel settore fintech dovrebbero crescere quasi tre volte piu' rapidamente rispetto a quelli nel settore bancario tradizionale, nel periodo compreso tra il 2022 e il 2028, prevedendo per le fintech una crescita annuale dei ricavi del 15% nei prossimi 5 anni, contro il 6% delle banche tradizionali. Non a caso, come dimostra una recentissima ricerca condotta dal World Economic Forum, il fintech ha registrato a livello globale un notevole incremento della clientela in tutti i suoi settori verticali, con un tasso di crescita medio superiore al 50% tra il 2020 e il 2022. Un aumento significativo che testimonia la crescente adozione delle soluzioni fintech da parte dei consumatori e delle imprese. In particolare, in Italia si e' notata una rapida espansione dei servizi finanziari dedicati alle Pmi, come l'Insurtech o i Digital Payment, che hanno ancora un enorme potenziale di crescita nel mercato italiano. Tra questi, negli ultimi anni sta conoscendo una crescita notevole il Digital Lending, ovvero l'erogazione di prestiti attraverso piattaforme digitali e avanzati algoritmi, che semplifica e accelera il processo di richiesta, valutazione e concessione dei finanziamenti. Basti pensare infatti che solo nel 2022, piu' di 28.000 piccole e medie imprese italiane hanno potuto accedere ai finanziamenti attraverso il fintech, con oltre 4,5 miliardi di euro erogati tramite piattaforme digitali, come riporta ItaliaFintech. Entro quest'anno si prevede infatti che il numero di utilizzatori dell'online banking superera' i 3,6 miliardi. Come riporta Statista, la penetrazione del banking online, solo nell'Unione Europea, e' aumentata costantemente dal 2010, raggiungendo il 66% nel 2022. Se parliamo poi piu' nello specifico di prestiti, come riporta Ernst & Young in un recente sondaggio, il 63% dei consumatori preferisce la richiesta di mutuo online rispetto al processo fisico e il 58% ha dichiarato che la possibilita' di effettuare una richiesta di finanziamento digitale influisce sulla scelta dell'istituto finanziario.

Ann

(RADIOCOR) 10-03-24 15:59:13 (0400) 5 NNNN