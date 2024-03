Prestiti: Mia-FinTech, +90% in 8 anni il mercato digitale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 mar - Anche i prestiti diventano sempre piu' digitali: il mercato globale delle digital lending platform superera' i 58,6 miliardi di dollari entro il 2030 (+90% in 8 anni) secondo dati, con focus sulle Digital Lending Platform, elaborati su una ricerca di Research and Markets da Mia-FinTech, startup fintech italiana basata sulla tecnologia cloud native di Mia-Platform e specializzata proprio nell'accelerare la trasformazione digitale di banche, istituti finanziari, societa' fintech e altri attori dell'ecosistema financial services. Le piattaforme di Digital Lending sono soluzioni innovative che permettono di erogare credito o prestiti online: un mercato globale che nel 2022 aveva gia' un valore stimato di 30,8 miliardi di dollari. 'Queste piattaforme consentono di migliorare notevolmente l'esperienza dell'utente, semplificare i processi e ridurre i costi operativi, contribuendo a ridefinire il panorama dell'industria finanziaria moderna', ha commentato Bruno Natoli, CEO & Co-Founder di Mia-FinTech.

Il settore e i relativi servizi sono in crescita: infatti i ricavi per il fintech dovrebbero crescere quasi tre volte piu' rapidamente rispetto a quelli del settore bancario tradizionale, e crescono anche prestiti digitali, in linea con l'accelerata digitalizzazione del settore finanziario.

