Prestiti: Crif, +2,6% italiani che accedono al credito in I semestre -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 set - Nel complesso, la regione con la quota piu' elevata di popolazione maggiorenne con almeno un rapporto di credito attivo e' la Valle d'Aosta, con il 62,3% del totale, seguita dalla Toscana (con il 59,5%) e dal Lazio (con il 58,2%). All'estremo opposto del ranking si colloca il Trentino-Alto Adige, regione in cui solamente il 28,7% della popolazione risulta avere almeno un rapporto di credito attivo, preceduto dalla Basilicata (con il 42,7%) e dalla Campania (con il 45,5%). Le regioni in cui i cittadini ogni mese sostengono la rata piu' elevata sono il Trentino-Alto Adige, con 406 euro di media, la Lombardia (319 euro) e il Veneto (306 euro). Seguono l'Emilia-Romagna e il Friuli-Venezia Giulia, rispettivamente con 298 e 296 euro. Nel complesso, e' al Sud e nelle Isole che troviamo le rate mensili piu' leggere, soprattutto in Calabria, dove si attestano a 232 euro di media, in Molise (234 euro) e in Sicilia (236 euro) in virtu' di una maggiore incidenza dei prestiti finalizzati, che hanno un importo piu' contenuto rispetto alle altre forme tecniche, come per esempio il mutuo. Per quanto riguarda l'esposizione residua ancora da rimborsare, per estinguere i finanziamenti in corso, troviamo il Trentino-Alto Adige in vetta al ranking nazionale, con 52.059 euro (in crescita rispetto ai 45.792 euro del 2023), seguito dalla Lombardia, che si colloca al secondo posto della graduatoria con 44.835 euro. Seguono il Veneto, che con 41.881 euro supera di poco l'Emilia-Romagna, con 41.771 euro, e il Friuli-Venezia Giulia, con 40.448 euro.

All'estremo opposto della classifica, con 22.081 euro, i cittadini della Calabria risultano avere un debito residuo pari a meno della meta' di quello dei trentini, in virtu' di un peso dei mutui casa inferiore alla media. Insieme alla Sicilia e al Molise, sono le sole tre regioni in cui il valore che rimane ancora da rimborsare risulta inferiore ai 25.000 euro. Ad avere finanziamenti in corso sono soprattutto coloro che hanno dai 30 ai 60 anni, in maggioranza uomini (58,5%).

