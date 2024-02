Prestiti: Confindustria Varese, calano del 10% quelli alle imprese -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 feb - Per quanto riguarda, invece, le sofferenze secondo monitoraggio delle imprese varesine avviato da alcuni mesi dal Centro Studi di Confindustria Varese, sempre a settembre 2023, risultavano pari a 51 milioni di euro e riguardavano l'1,5% del totale dei prestiti erogati alle imprese, segnando un leggero incremento rispetto al trimestre precedente (a giugno 2023 si attestava all'1,4%). Questi dati, tuttavia, vanno letti nel loro complesso: pur risultando leggermente in salita rispetto alla precedente rilevazione (50 milioni a giugno 2023), infatti, sono comunque lontanissimi dai livelli che si registravano nel 2020, quando i valori erano sui 171 milioni di euro, e in diminuzione se paragonati allo stesso periodo del 2022 (62 milioni). La situazione, sotto questo punto di vista, puo' dirsi, dunque, al di la' delle variazioni di mese in mese, in miglioramento nel medio e lungo periodo.

Il 'Tasso annualizzato di ingresso in sofferenza', ovvero le velocita' con cui si formano le nuove sofferenze per quanto riguarda il varesotto, a settembre 2023, si attestava a poco piu' dello 0,9%, tornando a crescere rispetto allo 0,5% rilevato nel settembre 2022. Il dato, in linea con la media nazionale (0,9%, costante da mesi) e superiore di poco allo 0,7% della regione Lombardia, risulta tuttavia allineato oppure migliore rispetto a quanto totalizzato da altre province industriali lombarde. le cause sono una minore domanda di credito da parte delle imprese, a seguito dell'aumento del livello generale dei tassi di interesse, e ad una maggiore rigidita' del settore bancario sui criteri di offerta dei prestiti.

