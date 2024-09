Prestiti: 220 mln chiesti per istruzione primi 8 mesi 2024, media a 6.605 euro

Secondo le stime di Facile.it e Prestiti.it (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 set - Al rientro dalle ferie molte famiglie dovranno fare i conti con il caro scuola e non mancano gli italiani che scelgono di affrontare le spese legate allo studio ricorrendo a un prestito. Secondo le stime di Facile.it e Prestiti.it, nei primi 8 mesi del 2024 i prestiti personali erogati per far fronte ai costi della formazione sono stati pari a circa 220 milioni di euro.

Secondo l'analisi - realizzata su un campione di oltre 350mila richieste di prestiti personali - chi ha presentato domanda per un prestito per pagare gli studi ha puntato a ottenere, in media, 6.685 euro da restituire in 53 rate (poco piu' di 4 anni). Una domanda su tre (33,4%) e' per finanziamenti che non superano i 3.000 euro, forse anche in virtu' di un ricorso piu' frequente al prestito anche per pagare i primi livelli di istruzione scolastica (asilo nido, scuola materna, fino al liceo privato).

