Presidenza del Consiglio oggi - numero 1928

Meloni: massima attenzione del Governo su recenti dinamiche mercati finanziari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 mar - 'Le recenti dinamiche dei mercati bancari e finanziari disegnano uno scenario che merita la massima attenzione da parte del Governo'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del question time alla Camera.

'E' evidente - ha poi aggiunto Meloni - come il processo di innalzamento dei tassi di interesse da parte della Bce produca fisiologicamente un aumento degli utili da commissioni bancarie. I recenti dati sul mercato del credito mostrano come a fronte di un aumento dei tassi piu' o meno del 2,5% in sei mesi circa, il costo medio degli interessi per imprese e famiglie e' cresciuto piu' o meno simmetricamente, anche se va detto - ha puntualizzato Meloni - che i rendimenti riconosciuti sui depositi bancari nello stesso periodo sono saliti in misura sensibilmente inferiore'.

red

(RADIOCOR) 15-03-23 20:00:41 (0741) 5 NNNN