Presidenza del Consiglio oggi - numero 1928 -3

Mes: Meloni, da Camere mandato ad aspettare regole Ue chiare su governance e banche (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 mar - "Lo scorso novembre questo Governo ha ricevuto dal Parlamento un mandato, non ad aspettare la Germania, perche' diciamo io non sono solita aspettare quello che fanno gli altri, ma a non ratificare la riforma e a non aprire questo dibattito, in assenza di un quadro chiaro di ordinamento regolatorio europeo in materia, non solo di governance, non solo di patto di stabilita', ma dico di piu', in materia bancaria". Lo ha puntualizzato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo nell'Aula della Camera a un'interrogazione Az-Iv nel corso del Premier question time.

red

(RADIOCOR) 15-03-23 20:01:01 (0743) 5 NNNN