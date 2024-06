Premio Ischia: a Radiocor il riconoscimento dedicato alle agenzia di stampa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 giu - Si chiude stasera con la cerimonia di consegna dei premi la 45esima edizione del Premio Ischia di giornalismo condotta dal giornalista, Alessio Lasta. A salire sul palco per ricevere il premio come giornalista dell'anno, Aldo Cazzullo, vicedirettore de "Il Corriere della Sera" e autore della trasmissione televisiva "Una giornata particolare", premiato dal consigliere per le relazioni esterne dell'Aci, Ludovico Fois. Monica Giandotti (Linea notte Tg3) ha ricevuto il Premio Ischia per la Tv consegnatole da Valeria Speroni Cardi, direttrice relazioni media di Menarini. Il premio Ischia per l'informazione sportiva, e' stato consegnato dal presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, Beniamino Quinteri a Elena Pero (Sky sport). Il premio Internazionale e' andato, invece, a Amy Khazim del Financial Times premiata dal direttore generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania, Rosanna Romano. Da quest'anno la Fondazione Premio Ischia ha reintrodotto la sezione dedicata alle agenzie di stampa, per il ruolo sempre piu' centrale che svolgono nel panorama dell'informazione nazionale ed internazionale. Il riconoscimento e' andato a Radiocor che ha appena festeggiato i 70 anni di attivita' a ritirare il Premio, consegnato da Stefano Porro, direttore affari Istituzionali e Relazioni Esterne di Mundys, Massimo Lupoi e Isabella Tasso, caporedattori della testata.

