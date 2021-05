Premio Guido Carli: conferito al presidente di Confindustria Carlo Bonomi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 mag - "Per e' una gioia come imprenditore ricevere il Premio Guido Carli e un onore riceverlo come presidente di Confindustria perche' rappresento oggi centinaia di miglia di imprenditori, grandi medi e piccoli, che si impegnano tutti i giorni per creare quel benessere sociale a cui teneva molto il presidente Guido Carli". Lo ha detto Carlo Bonomi, ricevendo il Premio Guido Carli, alla sua dodicesima edizione, che gli e' stato consegnato da Fedele Confalonieri.

